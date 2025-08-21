Фейк: бездетным россиянам запретят заводить животных

В Госдуме не собирались запрещать россиянам заводить животных больше, чем детей

В Госдуме обсуждают идею ограничить количество животных, которых могут заводить россияне. Предлагается, чтобы у людей было не больше питомцев, чем детей. А тем, кто пока не стал родителем, вообще запретят содержать хвостатых. Так ли это, выяснил 360.ru.

Фейк

В Сети разгорается полемика по поводу того, что депутаты предложили установить лимит на питомцев для россиян. Якобы, согласно новой инициативе, которую рассчитывают закрепить на федеральном уровне, животных в семье должно быть не меньше, чем детей. То есть парам без детей не будет позволено иметь животных.

Правда

На самом деле, Telegram-каналы и паблики переврали интервью первого заместителя председателя комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павла Пожигайло изданию «Абзац».

В беседе с журналистами Пожигайло заявил, что количество крупных домашних животных в семье не должно превышать количество детей. Он считает, что такую норму необходимо установить на федеральном уровне.

В целом, в материале речь шла о положительном влиянии домашних животных на становление и воспитание детей, однако общественник затронул тему количества животных и выразил мнение, что стоит избегать ситуаций, когда животные начинают заменять людям детей. Таким образом, был поднят вопрос регулирования количества животных на семью.

Однако, стоит учитывать, что тема регулирования числа животных на семью — мнение члена Общественной палаты России. Это не законопроект. Правом законотворчества обладают лишь двухпалатный парламент и президент России. Общественная палата может лишь предлагать инициативы, но совершенно ясно уже сейчас, что подобную инициативу в Госдуме не поддержат.

Зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в эфире радиостанции «Говорит Москва» подчеркнул, что в нашей стране никто не вправе вводить правила паритета количества домашних животных и детей в одной семье. Депутат заявил, что инициатива, озвученная Пожигайло, не может быть внедрена в жизнь, так как невозможно совместить все аспекты для того, чтобы подобный закон начал исправно работать.

По словам Бурматова, Конституция РФ гарантирует гражданам свободу устраивать свою жизнь так, как хочется, и никто, включая Общественную палату, не может на это влиять.

Также депутат отметил, что по достижении 18 лет дети формально перестают считаться детьми, и тогда по озвученной инициативе ОП РФ придется избавляться от домашнего животного, чтобы паритет сохранился.

Таким образом, информация о том, что депутаты в России выдвинули инициативу ограничить количество домашних животных и вообще привязать их количество к количеству детей в семье, является недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.