Пробки в Москве 25 декабря оценили в 7 баллов

Заторы на улицах Москвы 25 декабря оценили в семь баллов из 10. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Пробки» .

Движение было затруднено в центре столицы — почти по всем улицам, бульварам, набережным, на вылетных магистралях и МКАД.

Дептранс столицы предупреждал москвичей о грядущих заторах на дорогах и советовал использовать для поездок общественный транспорт. Для водителей перекрыли восемь столичных набережных и Тверскую улицу от Бульварного кольца по направлению в центр.

В Подмосковье пробки составили четыре балла утром 25 декабря. Всего на дорогах региона насчитали около 903 машин, что на 22% меньше средних значений прошлого месяца.