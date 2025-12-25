Пробки в Подмосковье составили 4 балла утром 25 декабря

Около 903 тысяч машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 25 декабря. Это на 22% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в региональном министерстве транспорта, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, не превышать скорость, держать безопасную дистанцию ти воздержаться от резких маневров.