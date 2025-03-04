Признаки охлаждения экономики зафиксировали в России
Минэкономразвития заявило о признаках охлаждения экономики
Минэкономразвития заметило признаки охлаждения экономики. Об этом сообщил глава министерства Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по экономической политике, его слова привело РИА «Новости».
«В целом, как вы знаете, экономика в прошлом году продолжила рост. Вместе с тем сейчас мы видим признаки ее охлаждения, особенно когда мы смотрим опережающие индикаторы», — отметил министр.
По его словам, рост экономики перестал быть фронтальным, замедлились темпы в развитии ряда отраслей, сократился объем заказов у бизнеса. Эти процессы ведут к снижению кредитования и сдерживанию спроса. Они также влияют на ситуацию в инвестиционной сфере.
В 2024 году темпы роста российской экономики оказались в четыре раза выше средних по «Большой семерке». ВВП России увеличился на 4,1%. Экономики стран G7 выросли в среднем на 1,0%.