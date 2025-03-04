Признаки охлаждения экономики зафиксировали в России

Минэкономразвития заметило признаки охлаждения экономики. Об этом сообщил глава министерства Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по экономической политике, его слова привело РИА «Новости» .

«В целом, как вы знаете, экономика в прошлом году продолжила рост. Вместе с тем сейчас мы видим признаки ее охлаждения, особенно когда мы смотрим опережающие индикаторы», — отметил министр.

По его словам, рост экономики перестал быть фронтальным, замедлились темпы в развитии ряда отраслей, сократился объем заказов у бизнеса. Эти процессы ведут к снижению кредитования и сдерживанию спроса. Они также влияют на ситуацию в инвестиционной сфере.

В 2024 году темпы роста российской экономики оказались в четыре раза выше средних по «Большой семерке». ВВП России увеличился на 4,1%. Экономики стран G7 выросли в среднем на 1,0%.