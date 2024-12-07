Призеров всероссийского конкурса «ПРО Образование» наградили в Москве

Торжественная церемония награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса журналистских работ в области образования «ПРО Образование — 2024» состоялась в Москве. В этом году на участие в состязании подали около четырех тысяч заявок из 89 регионов России, сообщает Минпросвещения России.

Министр просвещения России Сергей Кравцов выразил приветствие участникам церемонии, подчеркнув значимость конкурса «ПРО Образование». Он отметил, что конкурс уже более двух десятилетий собирает талантливых авторов в области образовательной журналистики со всей страны.

Кравцов акцентировал внимание на том, что работы участников освещают важнейшие вопросы образовательной сферы, позволяя родителям, педагогам и учащимся узнавать о достижениях российских школьников на международных олимпиадах и о лучших учителях страны.

«Благодарю всех участников за неравнодушие и ответственность, объективность и глубину материалов. Желаю вам вдохновения и удачи!» — добавил Кравцов.