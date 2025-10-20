Удачно реализовать прозвучавшую в Госдуме идею по введению правовой экспертизы сделок с недвижимостью на фоне активности мошенников будет проблематично. Об этом в беседе с 360.ru заявил адвокат Алексей Ленихин.

По его словам, инициатива в теории может привести к вседозволенности нотариальных органов, если необходимость проведения процедуры будет определяться наличием или отсутствием каких-либо подозрений у нотариуса.

«В том числе может возникнуть возможность некой коррупционной составляющей, где нотариат станет запрашивать дополнительные суммы, чтобы как раз-таки не проводить эту экспертизу», — сказал юрист.

Если процедуру сделают обязательной по всем сделкам, это приведет к значительному затягиванию сроков, что может обернуться проблемами для граждан.

«У людей бывают разные жизненные ситуации. Например, необходимо собрать родственнику на операцию, поэтому срочно продают квартиру», — пояснил собеседник 360.ru.

Ленихин отметил, что для позитивного эффекта от инициативы необходимо продумать и сформулировать еще множество нюансов.

