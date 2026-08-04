Приток мигрантов в Сеуту вызвали посты в соцсетях

Накануне массового нелегального пересечения границы анклава в соцсетях начала появляться информация о том, что Испания открывает границу с Марокко. Пользователи стали распространять ролики, как перемещаются патрули береговой охраны и где именно можно пересечь границу. Через несколько часов мигранты начали собираться.

Недавно МИД страны сообщил о возвращении почти всех нелегалов из Сеуты в Марокко. В ведомстве подчеркнули: нелегальный въезд в страну через Сеуту или Мелилью не дает права оставаться в Испании или свободно передвигаться по Европе.