МИД Испании сообщил о возвращении почти всех нелегалов из Сеуты в Марокко

Практически все нелегальные мигранты, прорвавшиеся в анклав Сеута, уже возвратились в Марокко, заявили в МИД Испании. Об этом сообщил ТАСС .

«Практически все, кто пересек [границу] 30 июля, уже были возвращены в Марокко», — отметили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что нелегальный въезд в страну через автономные города Сеута или Мелилья не дает права оставаться в стране или свободно передвигаться по Европе. Там также сообщили, что границу Сеуты усилили морским заграждением.

В конце июля десятки тысяч людей перешли границу Марокко и испанского анклава Сеута на побережье Африки. Они добирались вплавь либо обходили заграждения. Власти Испании задействовали военных для недопуска и выдворения нелегалов.

Не менее 88 человек погибли. В городе организовали временный морг для тел мигрантов на 200 мест.