Приставы взыскали более 42 миллиардов рублей алиментов за пять месяцев
За первые пять месяцев 2026 года российские приставы взыскали 42,3 миллиарда рублей алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов России.
По данным ведомства, доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права на получение алиментов, с начала года составила 92,3%. Информацию опубликовали в телеграм-канале ФССП.
Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предлагал создать Алиментный фонд и привязать минимальный размер алиментов к прожиточному минимуму.
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