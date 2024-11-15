Присягу гражданина России призвали сделать обязательной с 14 лет

В Госдуму внесли законопроект о снижении возраста для дачи присяги до 14 лет

В Госдуму внесли законопроект, который предполагает обязательное принесение присяги гражданина России с 14-летнего возраста. Документ опубликовали в думской базе данных.

Авторами законопроекта стали депутаты, возглавляемые председателем комитета по делам СНГ Леонидом Калашниковым. Парламентарии предложили внести изменения в закон «О гражданстве Российской Федерации».

В пояснительной записке к законопроекту сказано о необходимости ввести обязанность приносить присягу с 14 лет для повышения патриотического духа россиян. Еще одна задача — сделать так, чтобы каждый гражданин осознанно брал на себя обязательство соблюдать нормы конституции.

Ранее Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри. Сайты и информационные платформы, содержащие материалы, пропагандирующие отказ от деторождения, внесут в реестр запрещенной информации Роскомнадзора, а фильмам, содержащим пропаганду чайлдфри, не выдадут прокатные удостоверения.