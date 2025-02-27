«Пришлите документы, посмотрим». Гадалки в России нашли способ легализоваться

В России начали появляться компании по лицензированию, которые за относительно небольшие деньги предлагают тарологам, коучам по личностному росту, сексологам и прочим профессиям получить лицензию психологов от министерства образования. Директор одной из компаний Анна в беседе с 360.ru косвенно подтвердила эту информацию.

Анна ответила на вопрос, возможно ли получить лицензию тарологу, ведущему личный веб-сайт по этой теме в Сети.

«Надо смотреть, какие документы, какой сайт и какой курс. Лицензию сделать реально. Если в порядке документы, потом будет более развернутый ответ. Надо смотреть, как устроен образовательный процесс, что у вас есть, пришлите документы», — сказала она.

Telegram-канал Shot ранее сообщил, что инфлюенсеры в России решили легализоваться. Они находят компании, помогающие в получении лицензии на образовательные курсы, например, по психологии.

Сотрудники компании подают документы на образовательную программу, которая точно пройдет проверку в ведомстве. Стоимость — около 130 тысяч рублей, после чего получивший лицензию сможет легально предлагать услуги клиентам.

Ранее стало известно, что тарологов и экстрасенсов могут приговорить к лишению свободы на срок до 10 лет, если их деятельность признают мошенничеством.