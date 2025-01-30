ИА НСН: тарологам может грозить до 10 лет лишения свободы за мошенничество

Директор Департамента уголовной практики в сфере экономики Профессиональной юридической группы АИД Алена Безлик заявила в беседе с ИА НСН , что тарологи и экстрасенсы могут быть приговорены к лишению свободы сроком до 10 лет, если их деятельность будет признана мошенничеством.

Она уточнила, что официальной статистики преступлений, совершенных именно гадалками, тарологами и целителями, нет. Однако, если рассматривать их деятельность как мошенническую, то количество таких дел в 2024 году превышает все иные показатели. За первые 11 месяцев было возбуждено 411,6 тысячи уголовных дел. Некоторые граждане опасаются подавать заявления или сомневаются в эффективности помощи правоохранительных органов.

Безлик отметила, что число тарологов и экстрасенсов увеличилось после показа соответствующих шоу на телевидении, и люди продолжают им доверять. Задача правоохранительных органов — защищать наиболее уязвимые слои населения: студентов, пенсионеров и больных людей.