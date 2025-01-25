Приоритет при распределении путевок в хадж отдадут участникам СВО

ДУМ: ветераны СВО и их семьи получат приоритет в выдаче путевок в хадж

В этом году приоритет при распределении благотворительных путевок в хадж в Саудовскую Аравию будет отдаваться участникам спецоперации и их родственникам. Об этом во время пятничной молитвы в Соборной мечети Москвы заявил председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин.

«В первую очередь будем предоставлять эти места ветеранам боевых действий специальной военной операции, семьям воинов, героически защищающих нашу страну», — сообщил он.

Председатель ДУМ добавил, что приоритет также будут отдавать людям, работающим в реабилитационных центрах, и активистам, занимающихся гуманитарной помощью военным. По словам Гайнутдина, один из благотворителей оплатил пять тысяч путевок в паломничество.

Ранее парламентарии предложили освободить от призыва на службу добровольцев, уже принимавших участие в СВО. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Согласно документу, призывать не будут волонтеров, которые с 2022 года участвовали в боевых действиях в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.