Принадлежащая Бакальчуку компания предъявила ему иск на несколько десятков миллиардов
«ВБ Девелопмент» Бакальчука потребовала от него через суд 37 миллиардов рублей
Принадлежащая Владиславу Бакальчуку компания компанией «ВБ Девелопмент» подала на него в Арбитражный суд Московской области. Иск бизнесмену предъявили в связи с миллиардными убытками из-за неисполнения обязательств перед Wildberries, сообщили «Ведомости».
Источник издания подтвердил, что компания получила аванс на сумму более 37 миллиардов рублей за оказание услуг при строительстве логистических объектов Wildberries. При этом компания не оказала услуги и не сдала объекты.
По словам собеседника издания, аванс могли вывести из «ВБ Девелопмента» по требованию Бакальчука. По этой причине иск на 37 миллиардов рублей предъявили ему лично.
Ранее предприниматель подал иск к ООО «РВБ», ООО «Вайлдберриз» и основательнице Wildberries Татьяне Ким более чем на 350 миллиардов рублей.
Бакальчук уточнил, что хочет с помощью арбитражного суда вернуть контроль над ключевыми активами компании: складами, логистическими мощностями, товарными знаками, ПО и банком Wildberries.