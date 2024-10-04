Бакальчук подал иск об активах WB на сумму более 350 млрд рублей

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук подал иск к ООО «РВБ», ООО «Вайлдберриз» и Татьяне Ким более чем на 350 миллиардов рублей. Об этом он заявил в своем Telegram-канале .

«Это не просто формальность — речь идет о возвращении контроля над ключевыми активами компании, которые были отчуждены без моего согласия», — заявил он.

Речь идет о складах, логистических мощностях, фурах, банке Wildberries, товарных знаках, ПО, веб-сайте и «многом другом, что создавалось годами».

«На данный момент эта цифра — лишь предварительная оценка. В процессе разбирательств она может значительно увеличиться», — добавил Бакальчук.

Накануне держатель одного процента акций Wildberries заявлял, что подал иск к супруге и компании РВБ с требованием признать ничтожной сделку по передаче домена Wildberries.ru.