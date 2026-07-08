Приморский суд Петербурга приговорил предпринимательницу к трем годам лишения свободы за серию мошенничеств
Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил предпринимательницу к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за серию мошенничеств, жертвами которых стали семь человек. Об этом сообщила Neva.Today.
Женщина продавала курсы по финансовой грамотности, обманув людей почти на 4,5 миллиона рублей. Для создания образа успешного эксперта она использовала психологические манипуляции и публиковала фальшивые отзывы клиентов, обещая им финансовое благополучие. Обвиняемая уговаривала потерпевших брать кредиты на свое имя и переводить деньги ей под видом оплаты обучения, которое фактически не проводилось, при этом заставляя подписывать договор-оферту, снимавший с нее любую ответственность.
С мая 2023 года по апрель 2024 года сумма ущерба составила 4,475 миллиона рублей; вину фигурантка признала и частично возместила ущерб.