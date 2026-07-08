Приморский суд Петербурга приговорил предпринимательницу к трем годам лишения свободы за серию мошенничеств

Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил предпринимательницу к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за серию мошенничеств, жертвами которых стали семь человек. Об этом сообщила Neva.Today .

Женщина продавала курсы по финансовой грамотности, обманув людей почти на 4,5 миллиона рублей. Для создания образа успешного эксперта она использовала психологические манипуляции и публиковала фальшивые отзывы клиентов, обещая им финансовое благополучие. Обвиняемая уговаривала потерпевших брать кредиты на свое имя и переводить деньги ей под видом оплаты обучения, которое фактически не проводилось, при этом заставляя подписывать договор-оферту, снимавший с нее любую ответственность.

С мая 2023 года по апрель 2024 года сумма ущерба составила 4,475 миллиона рублей; вину фигурантка признала и частично возместила ущерб.