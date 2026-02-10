Прилавки заполонили «золотые» огурцы: что делать с ползущими вверх ценами?

Миронов предложил создать Госкомцен для контроля за стоимостью продуктов

На прилавках российских магазинов появился новый «деликатес», что свидетельствует о необходимости регулировать цены на продукты на государственном уровне. На это указал лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов на фоне резкого подорожания огурцов.

«Этой зимой в магазинах появился новый „деликатес“ — огурцы. Росстат отмечает подорожание за январь на 43%, в регионах цены доходят до 1000 рублей за кило!» — обратил он внимание.

Миронов подчеркнул, что чиновники должны не кивать на сезонность, а детально разбираться в причинах роста цен и включать механизмы госрегулирования.

По словам депутата, более 80% рынка тепличных огурцов занимают лишь несколько производителей.

«Не пора ли спросить, с чем связано их дружное повышение цен? Только ли с ростом затрат?» — задался он вопросом.

Миронов напомнил, что в Белоруссии государство регулирует цены многих популярных товаров. В связи с этим он призвал создать отдельный орган по контролю за ценами — Госкомцен.

Ранее агроном Семен Сизенков объяснял, что подорожание овощей на Кубани связано с ростом цен на удобрения и электричество.