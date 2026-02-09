Агроном Сизенков объяснил, что подорожание овощей в Краснодарском крае связано с ростом цен на удобрения и электричество

В Краснодаре цены на свежие огурцы достигли 340 рублей за килограмм, сравнявшись с ценами на импортные фрукты и куриное филе. Агроном Семен Сизенков в комментарии «Краснодарским известиям» объяснил, что причина подорожания овощей связана с экономикой тепличного производства.

Так, в зимние месяцы затраты на поддержание необходимого уровня тепла и света в теплицах значительно увеличиваются.

«Огурцы и томаты являются тепло- и светолюбивыми культурами. В тепличных комбинатах они растут на искусственном освещении и газовом отоплении. Цены на электроэнергию и газ выросли, следовательно, и цена конечного продукта высокая. Логистические затраты тоже растут, цены на удобрения подскочили в 1,5 раза», — сказал агроном.

По словам Сизенкова, все издержки закладываются в отпускную цену, а затем отражаются на магазинных прилавках. Он также отметил, что огурцы — лишь первый сигнал, и аналогичный рост цен ожидается на томаты, листовые салаты, зелень, болгарский перец и баклажаны.

Эксперт прогнозирует, что максимальные цены на тепличные овощи придутся на февраль–март, когда запасы прошлогоднего урожая закончатся, а новый еще не поступит на рынок в достаточном объеме.