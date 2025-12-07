Приготовление селедки под шубой за год подорожало на 9%

Стоимость приготовления традиционного новогоднего салата селедка под шубой за год увеличилась на 9%. Об этом ТАСС сообщили в Руспродсоюзе.

«Стоимость салата составила 293,9 рубля против 269,7 рубля годом ранее», — уточнили в ассоциации.

Для расчета использовали рецепт из соленой сельди, картофеля, свеклы, моркови, куриных яиц, репчатого лука и майонеза.

Среди основных подорожавших ингредиентов — сельдь (с 310 рублей до 392,5 рубля за килограмм) и майонез (с 290,8 рубля до 313,9 рубля за килограмм).

Ранее стало известно, что стоимость продуктов для салата оливье снизилась в Подмосковье на 1,5% за год. Итоговая цена набора ингредиентов для шести порций блюда сейчас составляет около 663 рублей.