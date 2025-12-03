Стоимость продуктов для салата «Оливье» снизилась в Подмосковье на 1,5% за год

В преддверии Нового года сотрудники Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья подсчитали, в какую сумму жителям региона обойдется приготовление классического салата «Оливье». Специалисты проанализировали средние цены в четырех крупных розничных сетях.

В классический вариант блюда входят восемь основных ингредиентов. На покупку 400 граммов вареной колбасы в среднем потребуется 286,3 рубля, 360 граммов картофеля обойдутся в 11,49 рубля, 100 граммов моркови — в 1,97 рубля, а четыре яйца — примерно в 45,23 рубля.

Кроме того, потребуются 900 граммов соленых огурцов (177,59 рубля) и 200 граммов зеленого горошка (49 рублей).

Чтобы приготовить заправку понадобятся 200 граммов майонеза, который можно купить за 62,25 рубля, а 200 граммов свежей зелени для украшения готового салата обойдутся в 29,17 рубля.

В ведомстве уточнили, что итоговая цена набора ингредиентов для шести порций «Оливье» сейчас составляет около 663 рублей, а одна порция — 110,5 рубля.

Отмечается, что год назад стоимость шести порций превышала 673 рубля.