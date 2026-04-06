Приготовление кулича подешевело в России

«Руспродсоюз»: в России за год снизилась стоимость приготовления кулича на Пасху

Средняя стоимость приготовления кулича на Пасху в России за 2026 год снизилась до 230 рублей, на 2,2%. Об этом ТАСС сообщили в ассоциации «Руспродсоюз».

Годом ранее стоимость ингредиентов для кулича находилась на отметке в 235,9 рубля.

Для расчетов взяли рецепт, на который необходимо 350 граммов муки, два куриных яйца, 170 миллилитров молока, 200 граммов сахара, два яичных белка, 100 граммов сухофруктов и 70 граммов сливочного масла.

Средняя стоимость 350 граммов муки составляет 19,7 рубля, четырех яиц — 45,5 рубля, 200 граммов сахара — 14 рублей, 170 миллилитров молока — 16,7 рубля, 100 граммов сухофруктов — 54,7 рубля, 70 граммов сливочного масла — 80,1 рубля.

Иеромонах Феодорит объяснял, что традиционно к Пасхе красят яйца и пекут куличи в Чистый четверг, однако конкретных правил нет. Он напомнил, что в субботу перед Пасхой угощения необходимо освятить.