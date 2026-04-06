Россиянам рассказали, в какой день красить яйца и печь куличи к Пасхе

Иеромонах Феодорит: печь куличи и красить яйца к Пасхе следует в Чистый четверг

Православные традиционно пекут куличи и красят яйца к Пасхе в Чистый четверг, однако строгих правил нет. Об этом рассказал РИА «Новости» иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков).

«Нет никакого жесткого регламента, когда нужно печь пасхальные куличи и красить яйца, но традиционно это делают в Чистый четверг, пятница — совсем скорбный день, а в субботу, накануне Пасхи, угощения к столу освящают», — пояснил священнослужитель.

В Русской православной церкви в 2026 году Светлое Воскресение Христово отмечают 12 апреля. В этот день заканчивается Великий пост — самый важный и строгий в году. Накануне, в Великую субботу, в храмах освящают куличи, крашеные яйца и другие продукты.

Некоторые предпочитают покупать готовые куличи, другие — печь самостоятельно.