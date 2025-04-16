Приготовить пасхальный кулич стало почти на 10% дешевле, чем год назад

Продукты для небольшого кулича на растительном масле в крупных торговых сетях подешевели за год на 9,4%. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), отчет есть в распоряжении 360.ru.

Если год назад испечь 300-граммовый кулич стоило 53 рубля, то сейчас — 48. В рецепт, по которому ведутся подсчеты, входят:

350 граммов муки;

125 миллилитров молока;

15 граммов прессованных дрожжей;

90 граммов сахара;

два куриных яйца;

1,5 грамма соли;

70 граммов растительного масла.

Подешевел кулич из-за снижения цен на яйца (в категории C1/C2 они потеряли в цене за год почти треть), муку (на 13%) и сахар (на 9%). При этом молоко за год подорожало на 21%. Но если в рецепт вместо растительного масла войдет сливочное, то испечь пасхальное блюдо станет дороже, чем год назад.

Однако при любом из двух рецептов покупать ингредиенты для кулича в торговых сетях почти на треть дешевле, чем в целом по стране, сообщил Росстат.

В супермаркетах можно приобрести и уже готовые куличи. В среднем 100-граммовые стоят 47,5 рубля, 300-граммовые — 185, а большие — от 565 рублей.

«Умеренная динамика цен на продукты для главного пасхального блюда стала результатом активной работы торговых сетей по сдерживанию цен и повышению эффективности взаимодействия с поставщиками», — отметил председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.

Ранее официальный представитель Московского патриархата рассказал, почему церковь не придает значения рецептам кулича.