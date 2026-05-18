Пригласивший Путина на свадьбу журналист из Екатеринбурга женится в июле

В декабре прошлого года Бажанов на «Итогах года» сделал своей девушке предложение, и она его приняла. Журналист пригласил президента на бракосочетание. Мужчина признался, что сейчас идет активная подготовка к мероприятию, уже выбрана площадка.

«Свадьбу запланировали в конце июля. Регистрация будет в Екатеринбурге, а сам банкет планируется на природе в пригороде. <…> А президента я еще на прямой линии пригласил. Если вдруг он решит приехать, мы будем очень рады», — заявил Бажанов.

После «Итогов года» молодой человек позвонил возлюбленной и услышал, что дома его ждет разговор. Причем, судя по интонации невесты, она была не очень довольна произошедшим. Журналист Павел Зарубин показал эти кадры пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, на что тот ответил: «Все, хана».