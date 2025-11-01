Запах стоит, а она не чувствует. Жительница Мытищ превратила квартиру в свалку с тараканами

Две квартиры в многоэтажке в Мытищах стали опасной свалкой, соседи бьют тревогу

Жительница многоэтажки в Мытищах устроила у себя в двух квартирах склады мусора и довела их до ужасающего состояния. Соседи рассказали 360.ru, что многим уже пришлось съехать из-за невыносимого запаха и расплодившихся в подъезде насекомых.

По словам жительницы дома Татьяны, из-за складируемого соседкой мусора больше всего страдают второй, третий и четвертый этажи.

«Тараканы ходят полчищами. Женщина никого не пускает в квартиры, даже участкового», — рассказала она.

Собеседница 360.ru уточнила, что непонятно, приносит ли соседка мусор с помойки или просто не выбрасывает свой.

Собственники квартир уже писали заявление ТСЖ с требованием устранить нарушения требований санитарно-гигиенических норм. При этом женщина не открывает дверь ни участковому, ни представителю Роспотребнадзора.

Ситуацию с тараканами и вонью прокомментировал 360.ru управляющий ТСЖ «Планета» Александр Яковенко.

«У нее две квартиры, они заставлены какими-то вещами, а на балконе находятся пакеты с мусором. Там картошка, морковка, какая-то гниль, и от этого вонь стоит. Мы лет пять назад с ней проводили беседу, и она вроде прибралась. А потом опять началось», — отметил он.

Управляющий ТСЖ также рассказал, что жительнице предлагали потравить в квартире тараканов и помочь вынести мусор, но она отказалась.

«Она говорит: „Я уберу все“. С мусорки не тащит, но, может, у нее с обонянием проблемы. Запах стоит, а она не чувствует», — добавил Яковенко.

По его словам, к женщине уже приходили представители Роспотребнадзора и администрации. Они дали ей срок исправить ситуацию до 10 ноября.