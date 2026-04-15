Приехал на кабине. На Казанском вокзале спасли необычного безбилетника из Красной книги

Сотрудники РЖД нашли редкую птицу на Казанском вокзале. Пернатый хищник приехал в Москву на кабине локомотива, о деталях происшествия сообщила пресс-служба транспортного ведомства.

Необычного пассажира заметила бригада поезда № 71: птица вцепилась в переднюю часть кабины электровоза. Главный машинист и его помощник решили помочь путешественнику.

В этом их поддержала коллега из ближайшего депо. Она связалась с орнитологами.

Птицу уже передали в Московский зоопарк. Уже здесь специалисты выяснили, что спасенный хищник — это канюк обыкновенный, который занесен в Красную книгу Москвы и считается редким гостем для мегаполиса. Сейчас птица находится под присмотром орнитологов.

Канюк обыкновенный — хищная птица семейства ястребиных. Свое название получил за характерный голос, напоминающий жалобное кошачье мяуканье. В Москве этот вид находится под особой охраной, так как естественные места его обитания в черте города стремительно исчезают.

