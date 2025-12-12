Причиной бесснежной зимы в Москве назвали морской полярный или тропический воздух

МГУ: московская зима в этом году будет бесснежной из-за теплых воздушных масс

Ноябрь в Москве выдался аномально теплым из-за морского полярного воздуха из Атлантики или морского тропического воздуха из Восточного Средиземноморья. Об этом со ссылкой на пресс-службу МГУ сообщило РИА «Новости» .

По информации Метеорологической обсерватории университета, 11 декабря в столице сошел четвертый по счету за этот сезон снежный покров, его высота во всех случаях не превышала семь сантиметров.

«Причина аномально „жаркого“ ноября и начала зимы в Москве — частые вхождения вдоль южной или восточной периферии исландской депрессии очень теплых воздушных масс: морского полярного воздуха из Атлантики или даже морского тропического воздуха из Восточного Средиземноморья», — объяснили в пресс-службе.

По мнению специалистов, аномальная погода возникает из-за постепенного роста фоновых значений температуры воздуха в очагах формирования разных типов воздушных масс.

В ноябре среднемесячная температура составила в столице 3,7 градуса, превысив норму на 4,2 градуса.

Ранее в Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности. Жителей предупредили о сильной гололедице и мокром снеге.