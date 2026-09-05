«Будет сложная ситуация». Синоптик рассказал, в каких регионах России ожидают осенние паводки

Приамурью и Дальнему Востоку спрогнозировали осенние паводки в этом году

Осенние паводки в 2026 году прогнозируются на Дальнем Востоке и в Приамурье. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Паводки этой осенью ожидаются на Дальнем Востоке, в Приамурье, и там будет сложная ситуация», — отметил синоптик.

По словам Шувалова, в других регионах страны предпосылок к подтоплениям текущей осенью нет.

В конце августа из-за сильных ливней в Приморье затопило 37 приусадебных участков и семь дорог. В некоторых районах вода поднялась на полметра, на дорогах перелив растянулся до 180 метров.

МЧС предупредило, что при сигнале к эвакуации нужно покинуть опасную зону, захватив с собой документы, ценности, двухсуточный запас питания и необходимые вещи. В доме необходимо отключить электричество и газ, погасить огонь в отопительных печах.