Приморье затопило после паводков: кадры с места и подробности к этому часу

Мощные осадки стали причиной потопа в некоторых районах Приморья — вода залила дороги и участки, местами на трассах образовались заторы. Подробности — в материале 360.ru.

На участке трассы Спасск — Варфоломеевка вода поднялась на полметра, проезда там нет. Водителям приходится ехать в объезд через Бусеевку и Константиновку.

«Ликвидация последствий комплекса опасных метеорологических явлений в Приморье на контроле Главного управления МЧС России по Приморскому краю», — сообщили местные спасатели.

По состоянию на 31 августа из-за сильных ливней в Приморье затопило 37 приусадебных участков и семь дорог.

Красноармейский округ

На автодороге Лукьяновка — Новополтавка образовался перелив длиной 50 метров и глубиной 20 сантиметров.

Хорольский округ

Здесь 25-сантиметровый слой воды вышел на дорогу Хороль — Реттиховка — Арсеньев. Автомобилисты используют объезд через Ярославку.

Черниговский округ

Тут появились сложности с тем, как добраться до одного из сел: путь к Горному Хутору затруднен из-за перелива глубиной 40 сантиметров, который растянулся на 180 метров.

Михайловский округ

Во второй половине дня 30 августа из-за сильных дождей река Михайловка вышла из берегов и затопила районный центр. Также залило дорогу на Уссурийск.

Из-за перелива перед Михайловкой с раннего утра 31 августа образовалась пробка. Особенно тяжело приходится легковушкам.