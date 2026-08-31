Приморье затопило после паводков: кадры с места и подробности к этому часу
Мощные осадки стали причиной потопа в некоторых районах Приморья — вода залила дороги и участки, местами на трассах образовались заторы. Подробности — в материале 360.ru.
Где и что затопило в Приморье
По состоянию на 31 августа из-за сильных ливней в Приморье затопило 37 приусадебных участков и семь дорог.
«Ликвидация последствий комплекса опасных метеорологических явлений в Приморье на контроле Главного управления МЧС России по Приморскому краю», — сообщили местные спасатели.
Региональное МЧС продолжает функционировать в режиме повышенной готовности.
Спасский округ
На участке трассы Спасск — Варфоломеевка вода поднялась на полметра, проезда там нет. Водителям приходится ехать в объезд через Бусеевку и Константиновку.
Красноармейский округ
На автодороге Лукьяновка — Новополтавка образовался перелив длиной 50 метров и глубиной 20 сантиметров.
Хорольский округ
Здесь 25-сантиметровый слой воды вышел на дорогу Хороль — Реттиховка — Арсеньев. Автомобилисты используют объезд через Ярославку.
Черниговский округ
Тут появились сложности с тем, как добраться до одного из сел: путь к Горному Хутору затруднен из-за перелива глубиной 40 сантиметров, который растянулся на 180 метров.
Михайловский округ
Во второй половине дня 30 августа из-за сильных дождей река Михайловка вышла из берегов и затопила районный центр. Также залило дорогу на Уссурийск.
Из-за перелива перед Михайловкой с раннего утра 31 августа образовалась пробка. Особенно тяжело приходится легковушкам.
Уссурийский округ
В Уссурийске из-за дождей полностью затопило парк «Зеленый остров». Это происходит почти каждый год — рядом находится река, рассказала VLADIVOSTOK1.RU местная жительница Ирина.
Несмотря на подтопления, населенные пункты не оказались отрезанными от транспортного сообщения. По данным Минтранса Приморья на 11:55 31 августа, уровень воды снижается.
Что делать при наводнении
МЧС Приморья дало рекомендации населению при наводнении. В первую очередь по сигналу об эвакуации нужно покинуть опасную зону, захватив с собой документы, ценности, двухсуточный запас питания и необходимые вещи.
Перед уходом из дома необходимо отключить электричество и газ, погасить огонь в отопительных печах, закрепить все плавучие предметы вне зданий.
«При отсутствии организованной эвакуации до прибытия помощи или спада воды находитесь на верхних этажах и крышах зданий, на деревьях или других возвышающихся предметах», — призвали в МЧС.
При этом важно постоянно подавать сигнал бедствия. Днем следует вывесить или размахивать хорошо видимым полотнищем, подбитым к древку, в темное время это может быть световой сигнал и голос.