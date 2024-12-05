При реализации нацпроектов учтут мнение россиян

Мнение россиян при реализации нацпроектов будет иметь ключевое значение. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Нужно постоянно держать обратную связь с гражданами. Мы с вами постоянно, уважаемые коллеги, об этом говорим», — отметил глава государства.

Таким образом, по словам Путина, можно быстрее корректировать задуманное, исходя из реальной ситуации на местах. Он добавил, что эффективность работы правительства будут оценивать не только по достижению ключевых показателей, но и через соцопросы.

В октябре президент заявил, что правительство завершило работу над новыми национальными проектами в разных сферах, и добавил, что скоро обсудит их на заседании Совета.