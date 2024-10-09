Путин сообщил о завершении работы правительством над новыми нацпроектами

Правительство завершает работу над новыми национальными проектами. Об этом президент России Владимир Путин сообщил по видеосвязи в ходе участия в запуске промышленных объектов в регионах страны.

«Правительство завершает подготовку новых нацпроектов в здравоохранении, сельском хозяйстве, в области транспорта, космоса, энергетики и по целому ряду других важных направлений», — сказал он.

В ближайшее время Путин обсудит их основные параметры на заседании Совета по стратегическому развитию национальных проектов.

Ранее глава государства напомнил, что в нацпроектах недопустимы «пустышки, проходные пункты для бюрократической галочки». Он потребовал достижения практических позитивных изменений в жизни россиян.