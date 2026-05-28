Президент Танзании Самия Сулуху Хасан выступит на пленарном заседании ПМЭФ

На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума выступит президент Танзании Самия Сулуху Хасан. Об этом в беседе с ТАСС сообщил директор департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД России Анатолий Башкин.

«Это президент Танзании, госпожа Хасан. А что касается представителей бизнеса, экономического блока, я знаю, что очень много», — ответил дипломат на вопрос об участии африканских делегаций в форуме. На уточнение, выступит ли танзанийский лидер на пленарном заседании ПМЭФ, Башкин подтвердил: «Да, [выступит] на пленарке. Они предполагают, что это будет так».

Глава департамента подчеркнул, что на ПМЭФ обязательно будут большие делегации африканских государств. На мероприятии Африка «будет очень хорошо представлена».

Ранее стало известно, что Американская торговая палата и Фонд Росконгресс проведут два диалога Россия — США на ПМЭФ. Это будет уже вторая бизнес встреча, первая состоялась на форуме в прошлом году.