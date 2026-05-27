Россия и США проведут два диалога на ПМЭФ-2026
Американская торговая палата и Фонд Росконгресс проведут два диалога Россия — США на Петербургском международном экономическом форуме — 2026. Бизнес-встреча состоится уже во второй раз.
Первый диалог прошел на ПМЭФ-2025 и вызвал большой интерес со стороны российского и американского бизнеса. АмЧам и Росконгресс продолжают получать запросы от компаний обеих стран, заинтересованных в развитии сотрудничества и восстановлении деловых контактов.
«Несмотря на все сложности последних лет, интерес к профессиональному и гуманитарному диалогу между Россией и США сохраняется. Мы видим запрос со стороны бизнеса, культурного сообщества и экспертных кругов на продолжение общения и поиск совместных решений. ПМЭФ остается одной из немногих международных площадок, где такой открытый и прагматичный разговор возможен», — подчеркнул президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи.
Сессия станет площадкой для обсуждения перспектив взаимодействия между бизнесами России и США, а также возможных проектов в условиях новой глобальной экономической реальности.
Впервые в программе ПМЭФ запланирована отдельная сессия, посвященная культурному измерению двусторонних отношений.
Темой встречи в 2026 году станет «Россия — США: диалог культур». Ключевой спикер сессии — председатель Комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший.
Программа сессий на 4 июня 2026:
- 11:00–12:15: «Россия — США: диалог культур»;
- 17:00–18:15: «Бизнес-диалог Россия-США: Прагматизм как стратегия: бизнес в эпоху новой глобальной реальности».