Президент России провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Главной темой рабочей встречи обозначили противодействие вовлечению детей и молодежи в преступления. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Думаю, объяснять не нужно, насколько это важно. Это одна из серьезных тем, одно из серьезных направлений в сфере молодежной политики», — сказал в начале встречи Путин.

Совещание прошло в режиме видеоконференции. В рабочей встрече приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Накануне Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. В этот же день российский лидер провел переговоры с эмиром Катара Тамимом бен Хамада Аль Тани.