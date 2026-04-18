Президент Польши в прямом эфире потерял пакетик со снюсом

Fakt: президент Польши Навроцкий уронил пакетик со снюсом во время эфира

Президент Польши Кароль Навроцкий выронил из рук пакетик со снюсом во время прямого эфира, посвященного закону о его запрете в стране. Об этом сообщило издание Fakt .

Мероприятие прошло в эфире Kanal Zero. В какой-то момент Навроцкий неожиданно уронил пакетик со снюсом, который тут же подобрал ведущий программы Роберт Мазурек под громкий смех зрителей.

«Они смеются, что я подал президенту снюс», — констатировал он.

Журналисты отметили, что пристрастие Навроцкого к снюсу подрывает доверие избирателей как к политической фигуре.

«Проект закона правительства о здравоохранении направлен как раз против снюса и электронных сигарет», — добавили они.

Ранее Навроцкий признался, что его удивляет осуждение именно снюса, в то время как курение сигарет воспринимается совсем иначе. Он подчеркивал, что не собирается отказываться от употребления вещества.