«Превращается в бытовую пьянку». Психолог выступил против длинных выходных в январе и мае

Психолог Зберовский: отдых в длительные выходные не всем по карману

В России предложили отменить длинные выходные в январе и мае, заменив их шестью сокращенными рабочими неделями, в которых будет по три трудовых дня. Психолог Андрей Зберовский в разговоре с ведущей 360.ru Региной Ореховой объяснил, почему эту идею нельзя назвать удачной.

«Как психолог я не поддерживаю длительные выходные, которые сейчас есть у нас в январе и в мае», — заявил Зберовский.

Он пояснил, что в период отпусков взлетает стоимость билетов, туров, отелей и всего остального. Причем это касается не только России, но и тех стран, куда традиционно россияне едут отдыхать.

«Поэтому у большинства российских семей не получается отдохнуть просто по финансовым возможностям. Это превращается в бытовую, простите, пьянку», — заключил психолог.

Ранее вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников заявил, что отмена длительных январских и майских каникул поможет равномерно распределить отдых и работу в течение года.