Претендентами на российские «золотые визы» стали инвесторы из США, Китая и Ирана

РБК: на «золотые визы» в России подали документы инвесторы из США, Китая и Ирана

За «золотыми визами», появившимися в России два года назад, обратились 40 иностранных инвесторов из 14 стран, в том числе из США, Китая, Ирана, Южной Кореи и Германии. Об этом сообщил РБК .

По его данным, российская сторона одобрила 23 обращения. Благодаря программе страна привлекла порядка 2,66 миллиарда рублей инвестиций.

«По данным МВД России, по итогам третьего квартала 2024 года общее число инвесторов, получивших вид на жительство Российской Федерации, составило десять человек», — рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.

В ведомстве ожидали, что программа получения вида на жительство по упрощенной схеме в первый год привлечет в российскую экономику до 12 миллиардов рублей. Опрошенные агентством эксперты предположили, что приток обращений за «золотыми визами» увеличится в ближайшие годы.

Ранее Алексей Бачеров не исключил, что страны Запада в скором времени могут снять санкции с карты МИР. По его мнению, в Россию вернутся системы Visa и Mastercard, так как ограничения мешают всем участникам рынка.