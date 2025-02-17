Финансист Бачеров предположил, что Запад может снять санкции с карты МИР

Доцент высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, управляющий активами, инвестор Алексей Бачеров в беседе с RT высказал мнение, что наложенные на российский финансовый сектор санкции могут сниматься достаточно быстро. Эксперт уверен, что они мешают всем участникам рынка, а не только россиянам.
«Возвращение Visa и Mastercard можно рассматривать именно в ключе этого общего контекста снятия финансовых ограничений», — сказал собеседник издания.
Бачеров предположил, что Запад может снять санкции и с отечественной карты МИР. Это, по его словам, позволит использовать продукт в странах, которые россияне активно посещают с целью отдыха.
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