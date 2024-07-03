Преподавателя вуза уволили за советские антирелигиозные плакаты в Петербурге

Руководство Санкт-Петербургского государственного университета уволило преподавателя факультета свободных искусств и наук Максима Кулаева из-за антирелигиозных плакатов и сообщений членам экзаменационной комиссии. Об этом сообщили в материалах ректорских совещаний вуза.

Кулаев был координатором деятельности экзаменационной комиссии по образовательной программе «Международные отношения, политические науки и права человека», ассистентом кафедры проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук. Его уволили после жалоб со стороны членов комиссии, в числе которых оказался православный священник.

«В переписке по электронной почте с членами ГЭК допустил в их адрес высказывания, содержащие оскорбления, унижающие личное достоинство и наносящие ущерб профессиональной репутации», — говорится в материале.

Вуз провел служебную проверку, Кулаев не отрицал, что до начала работы ГЭК разместил агитплакаты на информационном стенде факультета. В их числе был знаменитый советский плакат с Юрием Гагариным, который не нашел в космосе Бога.

Руководство вуза оценило поступок Кулаева как аморальный, посчитав, что преподаватель умышленно оскорбил коллег, поставил под угрозу работу комиссии, а также нанес ущерб репутации СПбГУ.

Ранее эксперт кафедры киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков рассказал, что вуз IT-специалиста влияет на его будущую зарплату.