Эксперт кафедры «Синергии» Ермаков: вуз IT-специалиста влияет на его будущую зарплату
Учебное заведение IT-специалиста окажет влияние на его будущую зарплату. Такое мнение высказал эксперт кафедры киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков в беседе с RuNews24.ru.
По его словам, диплом известного учреждения станет преимуществом выпускника при трудоустройстве.
«Предложения для таких ребят будут лучше, чем окончившим обычный вуз», — добавил Ермаков.
Согласно данным компании «Яков и партнеры», лучшими вариантами в таком случае являются МФТИ, МГУ и ВШЭ. В топ также попали МГТУ им. Н. Э. Баумана и СПбГУ.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте