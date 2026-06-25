Преподаватель «Синергии» Супруненко отметил тренд на камерные свадьбы

В России меняется формат свадебных торжеств. Пышные банкеты уходят в прошлое, уступая место камерным свадьбам на 20–30 человек. Такой формат становится все более популярным, рассказал старший преподаватель кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Виталий Супруненко в беседе со «Свободной прессой» .

По его словам, в Москве организация камерной свадьбы обходится в 1–1,5 миллиона рублей. В Екатеринбурге такое торжество стоит около 900 тысяч — 1,2 миллиона, во Владивостоке — 1–1,5 миллиона рублей. В Крыму за эти деньги можно организовать свадьбу с выездной регистрацией.

Супруненко отметил, что полноценный банкет на 50–70 гостей в Москве обойдется не менее чем в три миллиона рублей, а стильный праздник с хорошим рестораном и шоу-программой — в 2,5–4,5 миллиона. В Екатеринбурге такой формат свадьбы стоит 1–1,5 миллиона рублей.