Преподаватель РОСБИОТЕХа Кузнецова развеяла миф о большом вреде маргарина

Старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова в беседе с «Газетой.ru» развеяла миф о высоком вреде маргарина.

Она отметила, что соответствующая репутация продукта не соответствует действительности и связана с устаревшими технологиями производства.

«Современный маргарин крупных производителей — уже не тот „химический ужас“, которым его часто представляют», — подчеркнула специалист.

С 2018 года вступил в силу технический регламент Таможенного союза, ограничивающий содержание трансизомеров жирных кислот в продукте до не более 2% от общего количества жира, добавило ОТР.