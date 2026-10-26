Преподаватель НИТУ МИСИС Хисюков сообщил, что развитие ИИ усложнит вход в IT-профессии для новичков

Развитие искусственного интеллекта может усложнить начинающим специалистам поиск первой работы в IT. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал старший преподаватель кафедры инженерной кибернетики НИТУ МИСИС Эдуард Хисюков.

ИИ меняет логику профессионального становления, автоматизируя простые задачи, поэтому студентам важно получать практический опыт и учиться применять нейросети осознанно, отметил эксперт Хисюков. Специалисты смогут делегировать рутинные операции алгоритмам, поэтому на первый план выйдут навыки постановки задач, контроля результатов и оценки качества работы моделей. Владение конкретным набором технологий перестает быть долгосрочной гарантией востребованности, а особую ценность приобретает способность проверять работу нейросетей и находить ошибки.

По мере удешевления производства синтетического контента возрастет значение достоверности информации и подтверждения авторства, считает эксперт. Чрезмерная опора на готовые ответы ИИ может снижать способность самостоятельно решать задачи и критически оценивать информацию. Новые возможности применения технологий появятся в медицине, образовании и банковском секторе. Профессиональная устойчивость в IT будет зависеть не столько от владения инструментами, сколько от знания базовых основ и умения адаптироваться к изменениям, заключил Хисюков.