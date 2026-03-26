Преподаватель Абелюк сообщила, что при написании статей ИИ часто ошибается в библиографиях

При написании статей искусственный интеллект часто допускает ошибки в библиографиях и именах персонажей, особенно если речь идет о спектаклях или литературных произведениях. Об этом рассказала преподаватель магистратуры учителей словесности при НИУ ВШЭ Евгения Абелюк в беседе с ИА НСН .

Специалист подчеркнула важность перепроверки ответов нейросетей.

«ИИ очень часто делает ошибки в библиографиях, придумывая источник, которого на самом деле не существует. Он берет фамилию настоящего автора и приписывает ему авторство над книгой, которой нет», — предупредила эксперт.

По словам Абелюк, в будущем ИИ станет умнее и прекратит путаться в фактах. Однако настоящий профессионал в любом случае способен отличить оригинальную и самостоятельную работу от нейросетевого текста.