Преображение Господне. Что можно и нельзя делать на Яблочный спас

Православные христиане отмечают Преображения Господня. В России этот праздник называют Яблочный Спас. По традиции в храмах проводят праздничные литургии и освящают плоды нового урожая.

Праздник посвящен явлению, которое произошло во время молитвы на горе Фавор, куда Иисус Христос поднялся с тремя учениками — апостолами Петром, Иаковом и Иоанном. Во время молитвы он «преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце». Это явление Иисус совершил, чтобы укрепить веру своих учеников в трудные времена.

Также Христос попросил учеников собрать в этот день яблоки, чтобы освятить их. Так появилась традиция освящать плоды нового урожая в праздник.

В Яблочный спас не рекомендуется делать уборку в доме, а встречать этот день стоит уже в чистом помещении. Все бытовые дела также лучше отложить на другой день. Еще нельзя устраивать шумные застолья и пить алкоголь.

Согласно приметам, в великий праздник нельзя никого обижать. Считается, если муха сядет два раза за день на руку, то в делах ждет удача. В Преображение Господне нельзя ссориться и повышать голос на близких.

В Яблочный Спас принято делать из яблок разные угощения. Причем эти фрукты нужно было собрать до 19 августа. А делать заготовки после того, как плоды освятили в церкви.