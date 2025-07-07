Премии в России запретили снижать более чем на 20% от зарплаты

Российским работодателям запретили уменьшать премии сотрудников более чем на 20% от зарплаты. Соответствующая информация следует из текста документа, появившегося на сайте официального опубликования правовых актов.

«Размер такого снижения премии не может приводить к уменьшению размера месячной заработной платы работника более чем на 20%», — сообщили в законопроекте.

Нововведение вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Помимо регулирования размера премий, оно обязует компании четко прописывать все виды премий, размеры, периоды и условия их выплаты в коллективном договоре, если у предприятия есть такой документ.

В разговоре с ТАСС руководитель правового департамента Федерации независимых профсоюзов России Яков Купреев заявил, что новый закон поможет защитить трудовые права сотрудников.

«Сейчас, к сожалению, зачастую работодатели делят зарплату так, что сотрудник может получать 20 тысяч рублей в качестве оклада, а 80 тысяч — в качестве премии. И в случае дисциплинарного проступка работодатель может лишить сотрудника всей премии, то есть в итоге работник получит всего 20 тысяч на руки», — пояснил он.

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