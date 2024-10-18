Юрист назвал 5 причин, по которым можно немедленно лишиться работы

Юрист Адамс: за некоторые проступки сотрудника могут уволить немедленно

Некоторые поступки на рабочем месте могут дать работодателю повод тут же уволить подчиненного. Юрист Давид Адамс в беседе с РИА «Новости» назвал пять самых распространенных причин, по которым можно мгновенно потерять работу.

«Первая и, пожалуй, самая очевидная причина — это появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения», — рассказал специалист.

Нетрезвый сотрудник не только не может выполнять свою работу, но представляет угрозу для коллег.

Вторая причина — разглашение охраняемой законом тайны. Речь идет не только о государственной или коммерческой тайне, но и о персональных данных коллег или клиентов.

Хищение имущества работодателя тоже скорее всего приведет к незамедлительному увольнению. При чем речь идет не только о крупных кражах, но и о мелком воровстве, например, канцелярских принадлежностей.

Четвертая причина — это грубое нарушение требований охраны труда, которое привело к тяжким последствиям.

Последняя среди самых распространенных причин — это предоставление подложных документов при заключении договора с работадателем.

Ранее американская IT-корпорация Meta* уволила более 20 человек за нецелевое использование бесплатных 25-долларовых купонов на питание. Уволенные сотрудники злоупотребляли системой и использовали их для покупки предметов личной гигиены и товаров для дома.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.