Премьер Мьянмы переживал за переданных России слонов, но его успокоили

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн признался президенту Владимиру Путину, что переживал за переданных России слонов из-за непривычного климата, но политика успокоили. Переговоры прошли в Кремле.

Российский лидер напомнил, что Мьянма передала шестерых слонят в прошлом году. Животных отправили в Московский зоопарк. Путин поблагодарил премьера за такой теплый подарок.

«Уважаемый президент, вы отметили, что мы подарили шесть слонов, а эти слоны жили в нашей стране в жарком сезоне. Сейчас они живут в России, такие температуры, поэтому я волнуюсь за них, поэтому я спрашивал, как наши слоны, как они живут», — отметил Хлайн.

Он добавил, что его успокоили и сообщили, что животные под контролем.

В 2025 году Россия и Мьянма отмечают 25 лет со дня подписания декларации об основах дружбы между государствами, напомнил Путин. Отношения между странами развиваются поступательно, добавил он.

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, власти рассматривают возможность привлечения в Россию трудовых мигрантов из других стран — одной из них может стать Мьянма.