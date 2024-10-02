Премьер Мишустин сообщил о рекордном урожае в 2024 году

В 2024 году показатели по большинству важных сельскохозяйственный продуктов оказались успешными. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым. Видео беседы опубликовала пресс-служба правительства.

«Президент на Восточном экономическом форуме сказал, что Россия добилась значительных результатов в области сельского хозяйства. Важно, что сейчас эта отрасль практически показала рекордные урожаи», — подчеркнул глава кабмина.

По его словам, власти будут тщательно следить за результатами 2024 года. Но уже сейчас очевидно, что показатели отрасли по мясу, сахару, зерну и рыбе полностью выполнили.

В парках Подмосковья 5 октября пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню урожая. Для гостей подготовят турниры, мастер-классы и ярмарки.