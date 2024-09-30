День урожая отметят в 50 парках Подмосковья 5 октября

Осенние праздничные мероприятия, посвященные Дню урожая, пройдут в парках Подмосковья 5 октября. Гостей ждут спортивные турниры, творческие мастер-классы, ярмарки фермерских продуктов и многое другое.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, в Центральном парке имени Воровского в Наро-Фоминске пройдет забег «Наперегонки с осенью», а также все желающие смогут попробовать себя в создании зонтиков из цветной бумаги. Мастер-класс проведут педагоги «Осенней мастерской».

В парке «Ривьера» в Можайском городском округе посетители увидят выставку фотографий Сергея Прокудина-Горского, а также смогут принять участие в мастер-классах по рисованию и нитяной графике.

Концерты, игры, спортивные состязания и увлекательные мастер-классы ждут гостей и жителей региона в более чем 50 парках.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».